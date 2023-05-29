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NATO Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

NATO Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, 'Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Selen Temizer - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Dünya Haberler

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