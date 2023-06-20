NATO Genel Sekreteri Almanya'da Air Defender 23 tatbikatına katılan personelle bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'daki Jagel Hava Üssü'nde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23 tatbikatına katılan personelle bir araya geldi. Tatbikata Türkiye de katıldı.

NATO'dan yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatına katılan personelle Jagel Hava Üssü'nde bir araya gelen Stoltenberg, hava savunmasının önemini hatırlatarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan kuvvetlerin birlikte eğitim yaptığı bu tatbikatın "NATO'nun müttefik topraklarının her santimini ve müttefik hava sahasının her santimini savunmaya hazır olduğunu" gösterdiğini ifade ettiği belirtildi. Genel Sekreter Stoltenberg, Almanya'nın liderliğindeki Air Defender tatbikatının NATO'da birlikte çalışan Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü bağı da gösterdiğini vurguladı.

ARALARINDA TÜRK PERSONEL DE VARDI

Stoltenberg'in görüştüğü personeller arasında Almanya, ABD, Türkiye, NATO'ya yeni katılan Finlandiya, ittifaka davetli İsveç ve ortak ülke Japonya'dan pilotlar ve mürettebat bulunduğu ifade edildi.

23 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

NATO tarihinin en büyük çok uluslu hava savunma tatbikatı Air Defender 23, 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personeli Almanya'nın liderliğinde Avrupa üzerindeki hava sahasında bir araya getiriyor. 12 Haziran'da başlayan Air Defender tatbikatı 23 Haziran'a kadar sürecek.

Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023