NATO, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaları destekliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için "insani duraklamaları" desteklediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, NATO Gazze Şeridi'ndeki "insani duraklamaları" desteklediğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkı olduğunu ancak sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

NATO müttefiklerinin insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için "insani duraklamaları" desteklediğini belirten Stoltenberg, "Bu krizin bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi önemli. İran, Hizbullah ve diğer grupların gerilimi tırmandırmaması gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL