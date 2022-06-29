NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti - Haberler

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BBC

NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

BBC - Dünya
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NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayan NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç resmen üyeliğe davet edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayan NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç resmen üyeliğe davet edildi.

Zirvedeki görüşmelerin ardından NATO üyesi ülkelerin ortak yayınladığı bildiride "NATO'nun açık kapı politikasına bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet ettik" ifadeleri yer aldı.

NATO devlet başkanları Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in vardığı üçlü uzlaşmayı da tebrik etti.

Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine dair itirazları, dünkü görüşmede verilen güvencelerle aşılmıştı.

Bildiride "İttifak'ın her genişlemesinde Müttefiklerin meşru güvenlik çekincelerinin giderilmesi kritik öneme sahiptir" vurgusu yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Belarus'un da bu işgaldeki rolünü eleştiren NATO devlet başkanları, Rusya'ya savaşı derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

Liderler Ukrayna'ya yardımlarının uzun vadeli olacağını, savaşın bitmesinin ardından da yeniden inşa ve reformlar konusunda destek olacaklarını belirtti.

NATO liderleri, Avrupa'daki son gelişmelerin ardından Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yönelik siyasi ve pratik desteklerinin artacağını da ekledi.

BBC

Finlandiya İspanya Madrid İsveç Dünya Haberler

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