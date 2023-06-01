NATO Dışişleri Bakanları Oslo'da Gayriresmi Toplantı Yaptı

NATO Dışişleri Bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Kralı V. Harald'ın Kraliyet Sarayı'nda verdiği resepsiyonda gayriresmi olarak bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kosova-Sırbistan gerginliği olması bekleniyor.