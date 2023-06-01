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NATO Dışişleri Bakanları Oslo'da aile fotoğrafı çektirdi

NATO Dışişleri Bakanları Oslo'da aile fotoğrafı çektirdi

Dünya Haberleri

NATO Dışişleri Bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen Gayriresmi Toplantısı ardından aile fotoğrafı çektirdi. Bakanlar, Ukrayna ve Enerji konularının görüşüldüğü toplantının ardından fotoğraf çekimine katıldı.

- NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi

OSLO - NATO Dışişleri Bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen Gayriresmi Toplantısı ardından aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Dışişleri Bakanları Norveç'in başkenti Oslo'da Gayriresmi Toplantısı'nda bir araya geldi. Bakanlar, Ukrayna ve Enerji konularının görüşüldüğü toplantının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından bakanlar salondan ayrıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Norveç Dünya Haberler

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