NATO'dan Savunma Harcamalarına Yüzde 5 Hedefi

NATO'dan Savunma Harcamalarına Yüzde 5 Hedefi
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasını önereceğini açıkladı. Rutte, bu hedefin önemli olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin 'yeni yetenek hedefleri' üzerinde anlaştığını ve bu hedefler doğrultusunda liderlere Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarmayı önereceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. 24-25 Haziran'da yapılacak Lahey Zirvesi'nden önceki son bakanlar toplantısını tamamladıklarını kaydeden Rutte, "Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık" dedi.

Bu hedef üzerinde anlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu hedefler doğrultusunda Lahey Zirvesi'nde liderlere savunma harcamalarını GSYİH'nin toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim" ifadelerin kullandı.

Rutte, bunun yüzde 3,5'inin 'temel savunma harcamaları', yüzde 1,5'inin ise 'güvenlik ve savunmayla ilgili diğer harcamalar'dan oluşacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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