NATO'dan keyif kaçıran açıklama: Savaş aylarca hatta yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız - Haberler

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NATO'dan keyif kaçıran açıklama: Savaş aylarca hatta yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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NATO'dan keyif kaçıran açıklama: Savaş aylarca hatta yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 43. gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten savaşın durumuna ilişkin keyif kaçıran bir açıklama geldi. Dünya barış müzakerelerinden çıkabilecek olumlu bir gelişmeye kilitlenirken, Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceğini söyledi. Savaşın Ukrayna ötesine de tırmanabileceğine dikkat çeken Stoltenberg, "NATO'nun tam olarak odaklandığı şey bu tırmanmayı önlemek" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"ÇATIŞMAYA DOĞRUDAN DAHİL OLMAYACAĞIZ"

NATO için önemli konunun müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlaması olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi.

"SAVAŞIN UKRAYNA ÖTESİNE TIRMANMA RİSKİ VAR"

" Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz" ifadesini kullanan Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek" şeklinde konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Moskova, Rusya, Savaş, Nato, Dünya, Güncel, Haberler

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