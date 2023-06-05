NATO, Bosna Hersek'e Savunma Kapasitesi İçin Destek Paketi Yardımında Bulundu

NATO, Bosna Hersek'in savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için destek paketi yardımında bulundu. Slovakya'nın Saraybosna Büyükelçisi Roman Holben'in de katıldığı törende, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, yardımın 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde onaylanan yardım paketinin bir parçası olduğunu belirtti.

NATO, Bosna Hersek'e savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için destek paketi yardımında bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen destek paketi teslim törenine, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Slovakya'nın Saraybosna Büyükelçisi Roman Holben katıldı.

Slovakya'nın Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için 20 bin avroluk yardımda bulunduğunu kaydeden Helez, bu yardımın 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Bosna Hersek için onaylanan yardım paketinin bir parçası olduğunu söyledi.

Holben de yardım paketinin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini kapsadığını ifade ederek, "Slovakya'nın, bu sembolik desteği sunan ilk ülke olmasından mutluluk duyuyorum. NATO'daki ortaklarımızın da bizi takip edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.