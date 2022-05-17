NATO: Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak - Haberler

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BBC

NATO: Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

BBC - Dünya
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NATO: Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı alan Finlandiya ve İsveç'in liderlerini Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı alan Finlandiya ve İsveç'in liderlerini Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geleceğini söyledi.

Jean-Pierre, "Görüşmede bir dizi küresel sorun ve Ukrayna'ya desteğimize ilgili yakın ortaklığımızın yanı sıra NATO'ya üyelik başvuruları ve Avrupa'nın güvenliği de ele alınacak" dedi.

Finlandiya Pazar, İsveç de dün NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin kararıyla ilgili olarak, "Bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO'nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, kesinlikle buna yanıt veririz" demişti.

BBC

Beyaz Saray, Finlandiya, Ukrayna, İsveç, Dünya, Haberler

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