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NATO Askeri Komitesi'nden Ukrayna'ya Destek Mesajı

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NATO Askeri Komitesi, Çekya'nın başkenti Prag'da toplandı. Toplantıda, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedefleri vurma hakkı ele alındı. Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Rob Bauer, kendini savunma hakkının sınır tanımadığını vurguladı.

NATO Askeri Komitesi, Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Rob Bauer'in Başkanlığı'nda dün Çekya'nın başkenti Prag'da toplandı. Toplantı sonrası basına konuşan Bauer, "Yani sadece oklarla savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda okçuya da saldırıyorsunuz" dedi.

NATO Askeri Komitesi dün Prag'da toplandı. Toplantı sonrası Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Bauer ve Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Rusya topraklarında kullanmasına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bauer, "Silahlı çatışma hukuku uyarınca, saldırıya uğrayan her ulusun kendini savunma hakkı vardır ve bu hak kendi ulusunuzun sınırında durmaz. Yani size saldıran ulusa saldırma hakkınız vardır. Askeri terimlerle bunu yaparsınız çünkü size saldıran düşmanı zayıflatmak istersiniz. Yani sadece oklarla savaşmakla kalmaz, okçuya da saldırırsınız. Askeri açıdan bunu yapmak için iyi bir neden vardır; düşmanı zayıflatmak, lojistik hatları, yakıtı ve cepheye gelen mühimmatı zayıflatmak" dedi.

Çekya Genelkurmay Başkanı Rehka, Bauer'e katıldığını belirterek, "Uluslararası hukuka ve silahlı çatışmaya uygun olması kaydıyla Ukraynalıların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasının tamamen meşru ve yasal olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti olarak Ukrayna'ya sağladığımız silahlar konusunda herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Ukrayna'nın bu silahı nasıl kullanacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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