NATO, Almanya'nın 'Rapid Viking 2023' Tatbikatı İçin Savaş Jetleri Gönderdi

NATO, Almanya'nın 'Rapid Viking 2023' tatbikatı kapsamında İzlanda'ya savaş jetleri gönderdiğini duyurdu. Tatbikat, Almanya'nın hazır olduğunu ve hava gücünü herhangi bir yere hızlı bir şekilde konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

NATO, Almanya'nın 'Rapid Viking 2023' tatbikatı kapsamında İzlanda'ya savaş jetleri gönderdiğini duyurdu.

NATO'dan yapılan açıklamada, "Alman Hava Kuvvetleri, Rapid Viking 2023 Tatbikatı kapsamında Kuzey Kutbu'nda eğitim yapmak üzere İzlanda'ya savaş uçakları gönderdi. Tatbikat, Almanya'nın hazır olduğunu ve hava gücünü herhangi bir yere hızlı bir şekilde konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor. Altı Eurofighter ve iki A400M nakliye uçağı 1-10 Ağustos tarihleri arasında İzlanda Sahil Güvenliği ve diğer bölgesel müttefiklerle birlikte çalışacak. Eurofighter'lar her gün sekiz eğitim sortisi gerçekleştiriyor" denildi.