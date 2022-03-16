NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı - Haberler

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NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars gezeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars gezeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı.

Mars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı. Uzay aracının Mars'taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.


NASA Perseverance Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

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