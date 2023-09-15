NASA'nın raporuna göre 2023 yazı, en sıcak yaz olarak kaydedildi

NASA'nın yayınladığı rapora göre, 2023 yazı Türkiye ve dünya genelinde son yılların en sıcak yazı olarak kaydedildi. Rapora göre, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının toplamı diğer yazlardan 0,23 Santigrat derece daha sıcaktı. Bu durum iklim değişikliğinin gezegenimiz ve gelecek nesiller için bir tehdit olduğunu gösteriyor.

Nasa, dünya sıcaklığına ilişkin bir rapor yayınladı. Bu yaz Türkiye ve dünyada oldukça sıcak bir yaz geçti. Birçok raporda son yılların en sıcak yazı olarak kayda geçti. Bu alandaki en büyük söz sahiplerinden Nasa, belgelerle bu durumu açıkladı.

2023 yazı, küresel kayıtların başladığı 1880'den bu yana Dünya'nın en sıcak yazıydı

Nasa'nın New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (GISS) bilim adamlarının raporu, bu yazın korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi. Buna göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının toplamı, Nasa'nın kayıtlarındaki diğer tüm yazlardan 0,23 Santigrat derece daha sıcaktı.

Nasa, 1880'den bu yana küresel sıcaklıkları kayıt altına alıyor. GISTEMP olarak bilinen sıcaklık ölçümleri on binlerce meteoroloji istasyonundan elde edilen verilerin yanı sıra gemi ve şamandıra bazlı cihazlardan elde edilen deniz sıcaklık verilerinin de dahil olduğu bir hesaplama yönteminden elde ediliyor.

Nasa, yeni bir uzay rekoruna daha imza attı!

Yukarıda gösterilen GISTEMP ölçümünde 1951 ile 1980 arası sıcaklık 0 olarak var sayılıyor. Grafikte bu sıfır noktasına göre tüm dünya üzerindeki artışların ortalaması yansıtılıyor. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İklim değişikliğinin etkileri gezegenimiz ve gelecek nesiller için bir tehdit. 2023 yazının rekor kıran sıcaklıkları yalnızca bir dizi rakamdan ibaret değil; bunlar gerçek dünyada korkunç sonuçlara yol açıyor. Arizona'daki ve ülke genelindeki bunaltıcı sıcaklıklardan, Kanada genelindeki kontrol edilemeyen yangınlara ve Avrupa ve Asya'daki aşırı su baskınlarına kadar, aşırı hava koşulları dünya çapında yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit ediyor.