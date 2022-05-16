"NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda "gizemli kapı" gözüktüğü iddiası"

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Mars'a ait yeni fotoğraflar yayınladı. NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum ise merak uyandırdı. "Gizemli kapı" için çeşitli teoriler ortaya atılırken, fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

ASLINDA KÜÇÜK BİR ÇATLAK

NASA Jet İtki Laboratuvarı'nın (JPL) sözcüsü kapıya benzetilen kısmın tahmini eninin 30 santimetre, boyunun 45 santimetre olduğunu belirtti. Öte yandan doğrulama kurumu Snopes ile paylaşılan bir panoramik görüntüde, alan daha geniş açıdan görülebiliyor.

"NORMAL JEOLOJİK SÜREÇLER"

NASA ile Curiosity görevinde çalışan Profesör Gupta, "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı. Profesör Gupta, açıklamalarına "Görüntüde garip bir şey yok, bunlar sadece normal jeolojik süreçler" sözlerini de ekledi. Yani bu bir kaya çatlağı. Görüntü de kayadaki küçük çatlağın yakınlaştırılmış versiyonu.

Görüntüyle ilgili paylaşımlar;

Görselin daha geniş versiyonu;



Gigapan, Neville Thompson