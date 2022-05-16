NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda &quot;gizemli kapı&quot; gözüktüğü iddiası - Haberler

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NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda "gizemli kapı" gözüktüğü iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda 'gizemli kapı' gözüktüğü iddiası

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a ait yayınlanan fotoğraflarda gözüken "gizemli kapı" iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılan Mars fotoğrafının bir kapıyı (portalı) gösterdiği iddia edildi. Ancak fotoğraftaki gizemli kapının kaya üzerindeki küçük bir çatlak olduğu ortaya çıktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Mars'a ait yeni fotoğraflar yayınladı. NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum ise merak uyandırdı. "Gizemli kapı" için çeşitli teoriler ortaya atılırken, fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

NASA Jet İtki Laboratuvarı'nın (JPL) sözcüsü kapıya benzetilen kısmın tahmini eninin 30 santimetre, boyunun 45 santimetre olduğunu belirtti. Öte yandan doğrulama kurumu Snopes ile paylaşılan bir panoramik görüntüde, alan daha geniş açıdan görülebiliyor.

NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda 'gizemli kapı' gözüktüğü iddiası

NASA ile Curiosity görevinde çalışan Profesör Gupta, "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı. Profesör Gupta, açıklamalarına "Görüntüde garip bir şey yok, bunlar sadece normal jeolojik süreçler" sözlerini de ekledi. Yani bu bir kaya çatlağı. Görüntü de kayadaki küçük çatlağın yakınlaştırılmış versiyonu.

NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda 'gizemli kapı' gözüktüğü iddiası

NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda 'gizemli kapı' gözüktüğü iddiası

Görselin daha geniş versiyonu;

NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda 'gizemli kapı' gözüktüğü iddiasıGigapan, Neville Thompson

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"NASA'nın paylaştığı Mars'a ait fotoğraflarda "gizemli kapı" gözüktüğü iddiası"
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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Mars, NASA, Komik - İlginç, Dünya, Haberler

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