NASA Başkanı Frank Borman için taziye mesajı yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, 95 yaşında hayatını kaybeden emekli astronot Frank Borman için taziye mesajı yayımladı. Nelson, Borman'ı NASA'nın en iyilerinden biri olarak anarak, kariyerinde elde ettiği başarılara değindi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ) Başkanı Bill Nelson, 95 yaşında hayatını kaybeden emekli astronot Frank Borman için taziye mesajı yayımladı.

Nasa'dan yayımlanan taziye mesajında Nelson, emekli astronot Borman'ı " Nasa'nın en iyilerinden" ifadesiyle anarak, kariyerinde elde ettiği başarılara değindi.

Eski astronotun ABD Hava Kuvvetlerinin ardından NASA'da çalışmaya başladığını anımsatan Nelson, 95 yaşında hayatını kaybeden Frank Borman'ın "Apollo 8" adlı uzay mekiğinde komutanlık ve "Gemini 7" uzay mekiğinde görev yaptığını hatırlattı.

Nelson, "(Borman'ın) NASA'ya ve ulusumuza hizmeti, Artemis Neslinin yeni kozmik sınırlara ulaşmasını şüphesiz körükleyecektir." dedi.

NASA, aya insan gönderme amacıyla önce 2 kişilik Gemini uzay mekiğini, ardından 3 kişilik Apollo uzay mekiğini geliştirmişti.

Astronotlar Frank Borman, James Lovell ve William Anders'ı taşıyan "Apollo 8" uzay mekiği, Aralık 1968'de Ay yörüngesini 10 kez katetmeyi başarmıştı.

Artemis misyonu

Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis" misyonuyla NASA, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi istiyor.

Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'ten ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini planlıyor.

NASA, uzun vadede Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görecek bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.