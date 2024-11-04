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NASA, Artemis III Misyonu için Ay'a İniş Yapılacak 9 Bölgeyi Belirledi

NASA, Artemis III Misyonu için Ay'a İniş Yapılacak 9 Bölgeyi Belirledi
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NASA, Artemis III misyonu kapsamında astronotların 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yapacağı 9 bölgeyi açıkladı. Bu görevde, ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alacak.

Nasa, Artemis III misyonu kapsamında astronotların 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yapacağı 9 bölgeyi belirledi.

NASA, Artemis III misyonu ile Ay'a iniş yapılacak bölgeleri belirledi. Bu misyonla, 50 yıl sonra astronotlar yeniden Ay'ın yüzeyine adım atacak. Uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak bu görevde ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alacak.

NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay'ın güney kutbuna yakın olarak belirledi. Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri seçildi. Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor. Ay'ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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