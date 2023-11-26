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Nanning'de Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Başladı

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Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nanning Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı başladı. Konferans kapsamında sergi ve forumlar düzenleniyor.

NANNİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nanning Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı'nı ziyaret eden insanlar, 25 Kasım 2023.

Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Cumartesi günü Nanning'de başladı. Etkinlik kapsamında konferans, sergi ve forumlar düzenleniyor. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Konferans Dünya Etkinlikler Dünya Haberler

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