Namibya'da Fil Avcılarına Operasyon: 24 Adet Fildişi Ele Geçirildi

Namibya Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 adet fildişi ele geçirildi. Operasyon, Namibya'nın Zambezi bölgesi üzerinden Güney Afrika ülkesi Botsvana'da uluslararası yasadışı fil avcılığı yapan Zambiyalı bir suç örgütüne karşı düzenlendi.

WİNDHOEK, 27 Kasım (Xinhua) -- Namibya Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 adet fildişi ele geçirildi.

İstihbarat liderliğinde yürütülen operasyon, Namibya'nın Zambezi bölgesi üzerinden Güney Afrika ülkesi Botsvana'da uluslararası yasadışı fil avcılığı yapan Zambiyalı bir suç örgütüne karşı düzenlendi.

Bakanlık sözcüsü Romeo Muyunda Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, operasyona katılan güvenlik güçlerinin fildişlerini taşıyan aracın önünü kestiğini, ancak sadece bir şüpheliyi yakalayabildiğini belirtti. Olay yerindeki 7 kişi ise kaçtı.

Muyunda, "Yaban hayatına karşı işlenen suçlara karışanları yakalamaya odaklandık. Bu, ülkemizin yaban hayatını koruma kararlılığını gösteriyor" dedi.