Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını ve parti binalarının kapatılmasını kınadı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını ve parti binalarının kapatılmasını kınayan bir açıklama yaptı. Gannuşi'nin 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde kapısına kilit vurulan parti binalarının hala kapalı olduğu vurgulandı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, ülke genelinde parti binalarının eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin devam eden soruşturması kapsamında bir ayı aşkın süredir kapalı tutulmasını kınadı.

Nahda Hareketi parti binalarının kapalı tutulmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi'nin "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde kapısına kilit vurulan parti binalarının hala kapalı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yalan ve hayali suçlamalar ile muhalifleri hedef alan davalar kapsamında tutuklanan hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ve diğer siyasi tutukluların serbest kalması için tüm demokratik güçler ile beraber mücadelemiz devam ediyor. Bir ayı aşkın bir süredir parti binalarımızın kapalı tutulmasına ilişkin alınan kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir ayı aşkın süredir soruşturmanın devam ettiği gerekçesi ile parti binalarına girmelerine izin verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Tüm iyi niyet ve işbirliğimize rağmen tam bir şeffaflıkla sürdürdüğümüz parti faaliyetlerini engelleyen bu durum, parti binalarında çalışanların zarar görmesine neden oluyor. Bu karar siyasi faaliyetleri örtülü bir şekilde yasaklamanın bir yoludur. Parti merkez binamızın ve ülke genelindeki parti binalarının tekrar açılabilmesi için hukuki çabalarımız devam ediyor." denildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınması ve parti binalarının kapatılması

17 Nisan'da evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik sorgu süresinin ardından 20 Nisan'da tutuklanmıştı.

Nahda Hareketi'ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, Gannuşi'nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını açıklamıştı.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 19 Nisan'da, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti.

Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus'taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu.