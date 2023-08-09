Nagasaki Atom Bombası Saldırısının 78. Yılında Tören Düzenlendi

ABD tarafından Japonya'nın Nagasaki kentine düzenlenen ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler trajedinin 78. yılında kentte düzenlenen törenle anıldı.

ABD tarafından Japonya'nın Nagasaki kentine atom bombasıyla gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 78 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenen törenlerle anıldı. Tören, ülkeyi vuran Khanun Tayfunu nedeniyle 60 yılın ardından ilk kez Barış Parkı yerine kapalı bir alanda ve kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve yabancı ülke temsilcilerinin katılmadığı törende Nagazaki'ye atılan atom bombasının patladığı an olan yerel saatle 11.02'de kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Saldırı sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden kurbanların isimlerinin bulunduğu listeye 3 bin 314 kişi daha eklendi.

Başbakan Kishida'dan video mesaj

Törene video mesaj yoluyla katılan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, konuşmasında 78 yıl önce bugün Nagasaki'de yaşanan trajedinin asla tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Atom bombasına maruz kalan tek ülke Japonya'nın nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefi için çaba göstermeye devam edeceğini yineleyen Kishida, "Uluslararası toplumun nükleer silahsızlanma konusundaki fikir ayrılıkları derinleştikçe ve Rusya nükleer silah tehdidini sürdürdükçe, nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya giden yol daha da çetin hale geliyor" ifadelerini kullandı. Kishida, ülkesinin G7 dönem başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi olarak, nükleer silahsızlanma konusundaki uluslararası çabalara öncülük edeceğini sözlerine ekledi.

Barış Deklarasyonu okundu

Törende Nagasaki Barış Deklarasyonu'nu okuyan Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, nükleer silah kullanma tehdidinde bulunan Rusya dahil diğer nükleer devletlerin, nükleer silah kapasitelerini artırma yönünde hamleler yaptığına dikkat çekti. Nükleer silaha sahip ülkelerin liderlerine ve nükleer koruma şemsiyesi altındaki ülkelere seslenen Suzuki, "Şimdi cesaret gösterme ve nükleer caydırıcılık bağımlılığından kurtulma kararını verme zamanı" ifadelerini kullandı. Suzuki, Japonya'nın ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği ve Japonya hükümetinin de imzalamadığı "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması"nı (TPNW) en kısa sürede imzalamaya çağırdı.

200 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti

ABD, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanırken, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetmiş, 9 Ağustos 1945'te ise ikinci atom bombasının hedefi olan Nagasaki'de 64 bin kişi yaşamını yitirmişti. Japonya, atom bombası saldırılarının ardından teslim olmuştu. - TOKYO