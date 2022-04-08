Nablus'ta Odun Fırınında Pişen Ramazan Lezzetleri
Xinhua - Dünya
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NABLUS, 8 Nisan (Xinhua) — Bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi Batı Şeria'nın Nablus kentinde de bugünlerde Ramazan ayına özel lezzetler öne çıkıyor. Filistinli fırıncılar hazırladıkları yemekleri, ekmekleri ve pideleri pişirmek için geleneksel odun fırınını kullanıyor.
NABLUS, 8 Nisan (Xinhua) — Bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi Batı Şeria'nın Nablus kentinde de bugünlerde Ramazan ayına özel lezzetler öne çıkıyor. Filistinli fırıncılar hazırladıkları yemekleri, ekmekleri ve pideleri pişirmek için geleneksel odun fırınını kullanıyor.
Xinhua / Dünya