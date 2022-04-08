Nablus'ta Odun Fırınında Pişen Ramazan Lezzetleri

NABLUS, 8 Nisan (Xinhua) — Bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi Batı Şeria'nın Nablus kentinde de bugünlerde Ramazan ayına özel lezzetler öne çıkıyor. Filistinli fırıncılar hazırladıkları yemekleri, ekmekleri ve pideleri pişirmek için geleneksel odun fırınını kullanıyor.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir fırıncı geleneksel odun fırınında pişen yemeği fırından çıkarıyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir fırıncı geleneksel odun fırınında pişen ekmekleri gösteriyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli fırıncılar tarafından geleneksel odun fırınında pişirilen pideler, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Dünya