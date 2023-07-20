Nablus'ta İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinli öldü

Filistinli sağlık görevlilerine göre, Çarşamba gece yarısı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinli öldü, en az 35 kişi de yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada 19 yaşındaki Badder Al-Masri'nin İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 35 Filistinliden beşi gerçek mermiyle yaralandı; ikisinin durumu ağır ve 30'u göz yaşartıcı gaz solumaları nedeniyle zarar gördü. Resmi rakamlara göre Ocak ayından bu yana Filistinliler tarafından gerçekleştirilen bir dizi saldırıda çoğu İsrailli 24 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 175 Filistinli de İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü.