Myanmar ve Çin, sınır bölgesindeki çatışmalar devam ederken ortak bir deniz tatbikatı düzenledi. Çin'e ait 3 gemi, Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı ve Myanmar ile ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın içeriği hakkında detaylar paylaşılmadı. Tatbikatın, Myanmar'ın Çin sınırındaki çatışmalar sürerken yapılması dikkat çekti.

Myanmar ve Çin, sınır bölgesinde çatışmalar sürerken ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

Myanmar ve Çin, sınır bölgesinde çatışmalar sürerken ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Myanma Alinn gazetesinin haberine göre, yaklaşık 700 mürettebatı taşıyan 3 Çin gemisi, Çin'in Yangon kentine ulaştı.

Söz konusu gemilerin Myanmar ile ortak tatbikat düzenlediği belirtilirken, tatbikatın içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Tatbikatın, Myanmar'ın Çin sınırındaki Shan eyaletinde cunta yönetimi ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürerken yapılması dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

"Operasyon 1027" adı verilen koordineli saldırılarda, silahlı gruplar, Shan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirmişti.