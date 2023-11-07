Myanmar, Rusya ile ortak askeri tatbikat düzenledi

Myanmar, Rusya ile Andaman Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Myanmar'da iktidardaki askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesi, ülkenin Rusya ile düzenlediği ilk ortak askeri deniz tatbikatına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Myanmar'ın güneyindeki Myeik kentinin 157 kilometre batısında, Andaman Denizi'nde düzenlenen ortak askeri tatbikat, bugün başladı ve 3 gün sürecek.

Myanmar devlet televizyonu MRTV, Myanmar'ın güney doğusundaki Yangon kentinden bazı Rus gemilerinin tatbikat alanına geldiğini kaydetti.

İki ülkenin ilk ortak askeri deniz tatbikatında, iki ülke ordusuna ait hava ve deniz araçları havadan, karadan ve denizden tehditlere karşı talim yapacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

Rusya, destekçisi olduğu Myanmar askeri yönetimine önemli ölçüde silah tedarik ediyor.