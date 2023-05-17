Myanmar Ordusu 1 Milyar Dolarlık Silah İthal Etti

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun 2021'de gerçekleştirdiği darbeden bu yana 1 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal ettiğini açıkladı. En fazla silah tedarikinin Rusya ve Çin'den yapıldığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun 2021'de darbeyi gerçekleştirmesinden bu yana 1 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal ettiğini, en fazla tedarikin Rusya ve Çin'den yapıldığını duyurdu.

Andrews, New York'taki BM binasında "Milyar Dolarlık Ölüm Ticareti: Myanmar'da İnsan Hakları İhlallerine İmkan Veren Uluslararası Silah Ağları" başlıklı raporunu tanıttı.

Raporun Myanmar'da darbe sonrası orduya yapılan silah transferlerini detaylı bir şekilde ele aldığını aktaran Andrews, Myanmar ordusunun en son 11 Nisan'da düzenlediği korkunç saldırıyla zalimliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Andrews, "Myanmar ordusu 2021 Şubat'ta gerçekleştirdiği darbeden bu yana en az 1 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat ithalatı gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Myanmar ordusunun korkunç suçlarına dair açık delillerin bulunmasına rağmen ordu generallerinin gelişmiş silah sistemlerine, savaş uçaklarına ve silah üretimi için ham maddeye erişimi olduğunu kaydeden Andrews silahları sağlayanların yaptırımların düzgün bir şekilde uygulanmamasından faydalandığını kaydetti.

Silahları kimin sağladığını bildiklerini aktaran Andrews üye ülkelerin bu silah transferini durdurması gerektiğini dile getirdi.

Rusya ve Çin başı çekiyor

Andrews, "Darbe sonrasında Myanmar ordusuna en fazla gelişmiş silah sistemi sağlayan ülkeler Rusya ve Çin. Bu ülkelerin devlet bağlantılı şirketleri Rusya tarafında 400 milyon dolar, Çin tarafında ise 260 milyon dolar olacak şekilde silah tedariki sağladı." bilgisini paylaştı.

Singapur üzerinden çalışan silah satıcılarının da Myanmar ordusunun "ölümcül silah fabrikalarına" önemli boyutta satış yaptığına dikkati çeken Andrews, Singapur bankalarının da bu işlemlerde kullanıldığını işaret etti.

Andrews, Singapur hükümetinin ilke olarak Myanmar'a silah satışını yasaklandığını ancak ülke üzerinden satışların devam ettiğini dile getirerek Singapur'a yasalarını katı bir şekilde uygulama çağrısında bulundu.

Hindistan ve Tayland'ın da Myanmar ordusuna silah transferi yapan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Andrews, "Myanmar ordusu ve silah tüccarları, sistemi nasıl manipüle edeceklerini çözmüşler. Bunun temel nedeni yaptırımların düzgün bir şekilde uygulanmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.