Myanmar'ın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Shan eyaletinin Keng Tung kasabasının 76 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Shan eyaletinin Keng Tung kasabasının 76 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Tayland basını, depremin ülkede de hissedildiğini yazdı.
Kaynak: AA / Dünya