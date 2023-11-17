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Myanmar'ın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Shan eyaletinin Keng Tung kasabasının 76 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.