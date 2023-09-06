Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin oğlu, annesinin sağlık hizmeti alamadığını bildirdi

Myanmar'ın ev hapsinde bulunan devrik lideri Aung San Suu Çii'nin oğlu, annesinin sağlık hizmeti talebinin reddedildiğini ve sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Suu Çii'nin diş ağrısı çektiği ve yemek yiyemediği belirtildi.

Myanmar'ın ev hapsinde bulunan devrik lideri Aung San Suu Çii'nin oğlu, annesinin hasta olduğunu ancak sağlık hizmeti alamadığını bildirdi.

Suu Çii'nin oğlu Kim Aris, BBC'nin Myanmarca servisine yaptığı açıklamada, cunta yönetiminin, annesinin "acil sağlık hizmeti" talebini reddettiğini öne sürdü.

Aris, "Hasta bir mahkuma sağlık imkanı vermemek, duygusuzluk ve gaddarlıktır." görüşünü paylaştı.

İngiltere'de yaşayan Aris, annesinin sağlık sorunları nedeniyle sürekli kustuğunu ve aşırı baş dönmesi yaşadığını aktararak, "Diş etindeki bu kadar şiddetli bir hastalık, tedavi edilmezse hastanın yemek yemesini önleyerek daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Konuya yakın kaynaklar da 78 yaşındaki Suu Çii'nin ağır diş ağrısı çektiğini ve yemek yiyemediğini kaydetti.

Bir cunta yetkilisi ise Suu Çii'nin gayet iyi durumda olduğunu ve düzenli tıbbi kontrollerinin yapıldığını savundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.