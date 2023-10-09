Myanmar'ın Bago Bölgesinde Sel Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Sel yardım kamplarına yerleştirilen tahliye edilenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YANGON, 9 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesini vuran sağanak yağışlar nedeniyle toplam 5.648 kişi evlerinden tahliye edildi.

Bago Bölgesi Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı Direktörü U Thaung Shwe, Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin aynı gün öğle saatlerinden itibaren 17 sel yardım kampına yerleştirildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bago Bölgesi Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı Direktör Yardımcısı U Than Tun Oo ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bago Nehri yerel saatle sabah 04.00'ten bu yana kritik su seviyesini aştı ve kurtarma operasyonu yerel saatle sabah 06.00 civarında başladı" dedi.