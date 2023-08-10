Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan mülteci teknesi alabora oldu, 17 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan bir mülteci teknesi alabora oldu ve ilk belirlemelere göre 17 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin 10 kadın ve 7 erkek Arakanlı Müslüman mülteciye ait olduğu belirtildi. Kazadan kurtulan 8 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yerel polis ekibinin açıklamasına göre, Malezya'ya gitmek için yola çıkan tekne, Arakan eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora oldu. Kaybolan 33 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.