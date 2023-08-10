Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan mülteci teknesi alabora oldu, 17 kişi hayatını kaybetti
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Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan bir mülteci teknesi alabora oldu ve ilk belirlemelere göre 17 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin 10 kadın ve 7 erkek Arakanlı Müslüman mülteciye ait olduğu belirtildi. Kazadan kurtulan 8 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yerel polis ekibinin açıklamasına göre, Malezya'ya gitmek için yola çıkan tekne, Arakan eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora oldu. Kaybolan 33 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan mülteci teknesinin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 17 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.
CNN'in haberine göre, kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, Myanmar kıyılarında bulunan cesetlerin 10'unun kadın, 7'sinin erkek Arakanlı Müslüman mülteciye ait olduğu bildirildi.
Açıklamada, kazadan kurtulan 8 kişinin polis merkezine götürüldüğü belirtildi.
Yerel polis ekibinin açıklamasında da Malezya'ya gitmek için yola çıkan, 3 kaptan da dahil 58 kişinin bulunduğu teknenin, Arakan eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora olduğu kaydedildi.
Açıklamada, kaybolan 33 kişiye yönelik kurtarma ekiplerinin ve yerel polisin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.
Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından ve Myanmar'dan kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.