Myanmar'da Yüksek Mahkeme, Aung San Suu Çii'nin avukatlarının savunmasını aldı

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin avukatlarının savunmasının Yüksek Mahkeme tarafından alındığı bildirildi. Suu Çii'nin tutuklu olduğu 'seçimlere hile karıştırma' ve 'resmi sırlar' davalarının temyiz duruşması yapıldı. Kararın iki ay içinde açıklanabileceği belirtildi.

Myanmar'da Yüksek Mahkeme'nin, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin avukatlarının savunmasını aldığı bildirildi.

Davaya dair bilgileri paylaşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir hukuk yetkilisi, Yüksek Mahkeme'de, ordunun 2021'de yönetimi ele geçirmesinin ardından tutuklanan Suu Çii'nin yargılandığı davalardan ikisiyle ilgili temyiz duruşması yapıldığını açıkladı.

Yetkili, "seçimlere hile karıştırma" ve "resmi sırlar" davalarının duruşmasında Suu Çii'nin avukatlarının itirazlarının dinlendiğini ifade etti.

Basına ve halka kapalı yapılan duruşmada, avukatların müvekkillerinin savunmasını yaptığını kaydeden yetkili, savcıların ise Suu Çii'nin tutukluluk halinin devamı için gerekçelerini sunduğunu aktardı.

Yetkili, Yüksek Mahkeme'nin temyize ilişkin iki ay içinde kararını açıklayabileceğini dile getirdi.

Avukatların Suu Çii ile mahkum edilen ve aralarında eski Devlet Başkanı Win Myint'in de bulunduğu ülkenin eski yöneticileri adına da temyiz başvurusunda bulunduğunu belirten yetkili, Suu Çii'nin suçlu bulunduğu 5 yolsuzluk suçlamasına itiraz etmek için gelecek hafta başka bir savunma daha verileceğini kaydetti.

Suu Çii'ye yöneltilen diğer suçlamalara ilişkin yapılan temyiz başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine dair Yüksek Mahkeme'nin 18 Temmuz'a duruşma tarihi verdiğini açıklayan yetkili, avukatların, Suu Çiii ile görüşebilmek için Aralık 2022'den bu yana 5 kez başvuru yaptığını ancak hala yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Suu Çii hakkında, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunuyor.

Devrik lider Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.