Myanmar'da Yeşim Taşı Madeninde Toprak Kayması: 19 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından 19 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YANGON, 15 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyinde bulunan Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Salı günü öğleden sonra itibarıyla 19 kişinin cesedine ulaşıldı.

Hpakant polis karakolunda görevli polis memuru Han Win Hlaing Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Salı günü yerel saatle 14.30'a kadar 19 ceset çıkarıldı. Ölenlerin tamamı erkek. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Toprak kayması, Myanmar'ın yeşim taşı endüstrisinin merkezi olan Hpakant'taki Ma Na Köyü yakınlarındaki yeşim taşı madeninde Pazar günü yerel saatle 15.00 sularında meydana gelmiş, 30'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Yerel bir kurtarma görevlisi, çeşitli kurtarma kuruluşlarının Pazartesi gününden bu yana bölgede arama ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.