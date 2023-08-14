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Myanmar'da Yeşim Taşı Madeninde Heyelan: 2 Ölü, 30'dan Fazla Kayıp

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Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant ilçesinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelan sonucunda 2 kişi öldü, 30'dan fazla kişi ise kayboldu.

HPAKANT, 14 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant ilçesinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanın ardından bölgede toplanan insanlar, 13 Ağustos 2023.

Yerel polis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eyaletteki bir yeşim taşı madeninde Pazar günü meydana gelen toprak kaymasında iki kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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