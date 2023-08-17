Myanmar'da yeşim taşı madeninde göçük: 33 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bulunan bir yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YANGON, 17 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bulunan bir yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü 33'e yükseldi.

Hpakant kasabasında görevli bir polis memuru Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Üç gün süren kurtarma çalışmalarında 33 kişinin cansız bedeni çıkarıldı" dedi.

Myanmar'ın yeşim taşı sektörünün merkezi olan Hpakant kasabasına bağlı Ma Na Köyü yakınlarındaki yeşim taşı madeninde Pazar günü yerel saatle 15.00 sularında meydana gelen göçükte, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

"Kayıpların tam sayısını söyleyemiyoruz. Yerel halk 36 kişinin kayıp olduğunu bildirdi" diyen polis memuru, sayının artabileceğini de sözlerine ekledi.

Hpakant bölgesi sakinlerinden Tarlin Mg, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Düne kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu sabah 7, akşam da 1 tane olmak üzere 8 ceset daha bulundu. Böylece toplam ölü sayısı 33'e yükseldi" dedi.

Tarlin, Çarşamba günü saat 16.00'da sona eren kurtarma çalışmalarının ertesi gün devam etmesinin planlandığını söyledi.