Myanmar'da Yeşim Madeninde Toprak Kayması: 30'dan Fazla Kişi Kayboldu

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Hpakant bölgesindeki maden ocağında yaşanan heyelan sonucunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Maden ocağının yasa dışı faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.