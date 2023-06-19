Myanmar'da siyasi çözüme yönelik toplantı başladı

Tayland'ın ev sahipliğinde ve Myanmar'da darbenin ardından yönetimi devralan askeri yönetimin Dışişleri Bakanı Tham Chee Wei'nin katılımıyla Myanmar'da siyasi çözüme yönelik düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantı başladı.

Tayland'ın ev sahipliğinde ve Myanmar'da darbenin ardından yönetimi devralan askeri yönetimin Dışişleri Bakanı Tham Chee Wei'nin katılımıyla Myanmar'da siyasi çözüme yönelik düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantı başladı.

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai'nin ev sahipliğindeki toplantıda, Myanmar'da darbe sonrası yaşanan siyasi kriz ele alınıyor.

Toplantıya, Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan cuntanın Dışişleri Bakanı Tham Chee Wei katılırken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Endonezya, Malezya ve Singapur katılmadı.

Pramudwinai ise Myanmar'daki krize ilişkin 3. kez toplantı düzenlediklerini belirterek, Myanmarlı mevkidaşının bu toplantıya katılmasında olağanüstü bir durum olmadığını kaydetti.

Söz konusu toplantı, 2 gün sürecek

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.