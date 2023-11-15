Myanmar'da Silahlı Grupların Saldırıları Devam Ediyor

Myanmar'da 27 Ekim'de ordu güçlerine karşı başlattığı silahlı eylemlerini artıran silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Üç Kardeşler İttifakı adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı başlattığı saldırılar şiddetlendi.

Myanmar'da 27 Ekim'de ordu güçlerine karşı başlattığı silahlı eylemlerini artıran silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupların, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden, Myanmar ordusuna karşı başlattığı saldırılar şiddetlendi.

"Operasyon 1027" adı verilen koordineli saldırılarda, silahlı gruplar, Shan eyaletinde çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirdi.

"Üç Kardeşler İttifakı" mensubu silahlı gruplar, Myanmar ordusuna yönelik saldırılarını, Arakan eyaletiyle Hindistan sınırındaki Chin eyaletine de taşıdı.

Çatışmamaların şiddetlendiği 3 eyalette yaklaşık 90 bin kişi yerlerinden edilirken, 5 binden fazla kişinin Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmaya çalıştığı belirtiliyor.

Arakan eyaletinde "24 Myanmar askerinin öldürüldüğü" iddiası

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, "Operasyon 1027" kapsamında Myanmar güçlerine karşı silahlı eylem başlatan gruplardan Budist Arakan Ordusu, Arakan ve Chin eyaletinde Myanmar ordusuna saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Budist Arakan Ordusu, Arakan eyaletindeki silahlı saldırılarda 24 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Arakan'daki bazı kasaba ve askeri noktaların ele geçirildiğini iddia eden Budist Arakan Ordusu, 28 polisin ise teslim olduğunu savundu.

Budist Arakan Ordusu, Maungdaw'daki çatışmalarda 6 direnişçinin de öldüğünü belirtti.

Chin eyaletinde 43 Myanmar askeri Hindistan'a sığındı

"Üç Kardeşler İttifakı" güçlerinin Hindistan sınırına doğru ilerleyişi sürerken, sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kamp ele geçirildi.

Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker, Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınırken; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurdu.

Myanmar'da yaklaşık 90 bin kişi yerinden edildi

Myanmar'da askeri yönetim ile silahlı gruplar arasında devam eden ve yeni bölgelere sıçrayan çatışmalar sonucu, on binlerce kişi yerlerinden edildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Myanmar'daki güncel duruma ilişkin paylaştığı raporunda, 9 Kasım itibarıyla Myanmar'da darbe karşıtı güçlerle askeri rejim arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Shan eyaletinde yaklaşık 50 bin kişinin göçe zorlandığına işaret etmişti.

OCHA, ülkenin kuzeybatısındaki Chin ve Arakan eyaletlerinde de çatışmaların arttığı, bu bölgede ise yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiği aktarılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.