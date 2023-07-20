Myanmar'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da etkili olan rekor seviyedeki şiddetli yağışlar, 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişinin ölümüne sebep oldu. Mon eyaleti başta olmak üzere Myanmar'ın güney bölgelerini etkisi altına alan yağışların yol açtığı sellerde 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesi sonucu ani sellerin meydana geldiği aktarılırken, yetkililer, Mon eyaletinin başkenti ve diğer bölgelerden binlerce insanı güvenli bölgelere tahliye etti. Ülkenin Meteoroloji ve Hidroloji Dairesince dün yapılan açıklamada, metrekareye 57,7 kilogram ile rekor yağış alındığını belirtilmişti.