Myanmar'da şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Yerel kurtarma kuruluşu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, şiddetli yağışların yol açtığı çökmeler görüldü. Sel mağdurlarının sayısı ve tahliye edilen bölgeler artmaya devam ediyor.

YANGON, 8 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanına göre ülkenin batısındaki Arakan eyaletinin bazı nahiyelerinde, aralıksız şiddetli yağıştan kaynaklanan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre son günlerde Myanmar'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar ve taşan nehirler, sel ve toprak kaymalarına yol açarak bölge sakinlerini yer değiştirmek zorunda bıraktı.

Yerel bir kurtarma kuruluşu tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Kayin eyaletindeki Myawaddy-Kawkareik Asya Yolu'nun bir bölümünün Pazartesi günü şiddetli yağışlar nedeniyle çöktüğü görüldü.

Departmandan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Arakan eyaletinin Mrauk U nahiyesinde 1-7 Ağustos arasında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 1.209 kişinin manastırlar ve akraba evleri gibi güvenli yerlere tahliye edildiği, sel mağdurlarının 246 hanedeki 596 erkek ve 613 kadından oluştuğu belirtildi.

Devlet televizyonu MRTV'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Arakan eyaletinin Buthidaung kasabası ve Minbya nahiyesinde de selin vurduğu bölgelerdeki sakinler tahliye edildi.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sel riskleri konusunda uyarıda bulunarak, bazı ilçelerdeki nehir suyu seviyelerinin tehlike sınırına yaklaştığını ya da halihazırda sınırı aştığını duyurdu.