Myanmar'da Nehirde Batan Teknede 12 Kişi Kayboldu

Myanmar'da Sagaing bölgesindeki nehirde alabora olan teknedeki 12 kişi kayboldu. Teknenin Chindwin Nehri'nde battığı ve kaybolanların arasında 6 sivil, 3 mürettebat ve 3 güvenlik personelinin olduğu belirtildi.