Myanmar'da İHA'larla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'ın Myawaddy kasabasında askeri yönetim karşıtı silahlı direniş gruplarınca insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edilen saldırıda aralarında üst düzey yerel yöneticinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

The Star haber ajansının haberine göre, Myanmar askeri kaynakları, Tayland sınırındaki Myawaddy kasabasında bulunan belediye binası, askeri birlik ve polis karakolunun İHA'larla hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda aralarında Myawaddy yerel yöneticisi, bir asker ve polislerin de yer aldığı 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Myanmar ordusunun saldırganları yakalamak için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı, İHA'ların yerini tespit etmek amacıyla kasabadaki elektriğin kesildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.