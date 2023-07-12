Myanmar'da Devrik Lider Aung San Suu Çii'nin İlk Üst Düzey Görüşmesi

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden beri hapiste olan devrik lider Aung San Suu Çii'nin görüşmesine izin verilen ilk üst düzey yetkilinin Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai olduğu belirtildi. Suu Çii'nin Don ile yaptığı görüşme, tutuklanmasının ardından ilk üst düzey teması oldu.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden beri hapiste olan devrik lider Aung San Suu Çii'nin görüşmesine izin verilen ilk üst düzey yetkilinin Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai olduğu belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) diplomatik kaynaklar, Suu Çii'nin Don ile Myanmar krizi üzerine 9 Temmuz'da yaptığı görüşmenin, tutuklanmasının ardından ilk üst düzey teması olduğunu kaydetti.

Don, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, mevkidaşlarına, Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii ile Nepido'daki hapishanede yaklaşık iki saat görüştüğünü söyledi.

Devrik liderin fiziksel ve ruhsal olarak iyi göründüğünü belirten Don, Suu Çii'nin çatışma sebebiyle parçalanmış ülkesindeki krizi çözmek için yapılacak görüşmelere "ön koşulsuz" katılmak istediğini aktardı.

Endonezya Dışişleri Bakanı'ndan çağrı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ASEAN toplantısında mevkidaşlarına Myanmar'da güç ve şiddet kullanımına "acilen" son verilmesi gerektiğini söyledi.

Marsudi, Endonezya'nın güç ve şiddet kullanımını kınadığını vurgulayarak, "Başlıca amacımız güven vermek, insani yardım göndermek ve diyalog kurmaktır. Bu sebeple, tüm paydaşları şiddete son vermeye davet ediyoruz." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.