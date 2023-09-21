Myanmar'da Chindwin Nehri'nde Bot Alabora Oldu, 12 Kişi Kayıp

Myanmar'ın kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinde Chindwin Nehri'nde bir botun alabora olması sonucu 12 kişiden haber alınamıyor. Botta bulunan 6 sivilin yanı sıra güvenlik gücü ve işçilerden 12 kişi kayıplara karıştı.

Myanmar'da bir botun ülkenin Sagaing Bölgesi'ndeki Chindwin Nehri'nde alabora olması sonucu 12 kişiden haber alınamıyor.

Myanmar'ın kuzeybatısındaki Sagaing bölgesindeki Chindwin Nehri'nde bot alabora oldu. Botta bulunan 6 sivilin yanı sıra güvenlik gücü ve işçilerden 12 kişi kayıplara karıştı. Botta kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. Adını açıklamak istemeyen Myanmarlı bir görgü tanığı, güvenlik güçleri tarafından korunan 11 gemiden oluşan grubun Pazartesi akşam saatlerinde kıyıya yanaştığını söyledi. - NAYPYİDAW