Myanmar'da Aung San Suu Çii'nin hapis cezası ev hapsine çevrilebilir

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden beri hapiste olan devrik lider Aung San Suu Çii'nin hapis cezasının, ev hapsine çevrilmesinin planlandığı öne sürüldü. Suu Çii'nin hapishaneden naklinin nereye ve zaman yapılacağına dair bilgisi olmadığı belirtildi. Henüz resmi doğrulama yapılmazken, askeri yönetime yakın olan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de aynı bilgiyi duyduğu iddia edildi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden beri hapiste olan devrik lider Aung San Suu Çii'nin hapis cezasının, ev hapsine çevrilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) ismini açıklamayan bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Suu Çii'nin hapis cezasının ev hapsine çevirmeyi planlayan Myanmar'daki askeri yönetimin, bunu 1 Ağustos'ta mahkumlara yönelik af kararı kapsamında duyurması bekleniyor.

Yetkili, Suu Çii'nin hapishaneden naklinin nereye ve zaman yapılacağına dair bilgisi olmadığını kaydetti.

Söz konusu karar hakkında henüz resmi doğrulama yapılmazken, askeri yönetime yakın olan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de aynı bilgiyi duyduğu iddia edildi.

Öte yandan, BBC tarafından Suu Çii'nin bir hükümet binasına sevk edildiği iddia edildi. AP'nin kaynağı ise bu bilgiyi doğrulayamayacağını aktardı.

Hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan ve 22 Haziran 2022'ye kadar ev hapsinde tutulan Suu Çii, son bir yılını Nepido'daki hapishanede geçirdi.

Suu Çii, tutuklandığından beri ilk kez üst düzey bir yetkili ile görüşmüştü

Myanmar'ın eski lideri Suu Çii, Myanmar krizi üzerine 9 Temmuz'da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşmüştü.

Don, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suu Çii ile Nepido'daki hapishanede yaklaşık iki saat görüştüğünü doğrulamıştı.

Devrik liderin fiziksel ve ruhsal olarak iyi göründüğünü belirten Don, Suu Çii'nin çatışma sebebiyle parçalanmış ülkesindeki krizi çözmek için yapılacak görüşmelere "ön koşulsuz" katılmak istediğini aktarmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Suu Çii hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunuyordu.