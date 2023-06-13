Myanmar'da askeri yönetim insani yardımları askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar askeri yönetiminin, uluslararası kuruluşlarca Mocha Kasırgası'ndan etkilenen bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını askıya alma kararının, Arakan'da 1 milyondan fazla kişiye insani yardım ulaştırılmasını engelleyeceğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, askeri cunta idaresindeki Myanmar'ın insani yardımları askıya alma kararını değerlendirdi.

Bu adımın ülkede insani yardım konusunda atılacak adımlara engel olacağını söyleyen ???????Laerke, "Bu karar, Arakan'da önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca ulaşmayı planladığımız 1 milyondan fazla insan için yıkıcı bir gerileme. BM Myanmar İnsani Yardım Koordinatörü Ramanathan Balakrishnan, yardımlara erişimin geri çevrilmesini 'anlaşılamaz' olarak nitelerken bunun sonucunda gıda güvensizliği ve suyla bulaşan hastalıklarda artış olacağı konusunda uyarıda bulundu." dedi.

Kasırganın yaşandığı 14 Mayıs'tan bu yana insani yardım görevlilerinin sayıları artan ihtiyaç sahibi kişilere ulaştığını belirten Laerke, 110 binden fazla kişiye barınak ve diğer yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 300 bin kişiye de gıda yardımının ulaştırıldığını söyledi.

Laerke, Myanmar'daki yönetime, aldıkları bu kararı gözden geçirmesi ve yardımların dağıtımına izin vermesi yönünde çağrıda bulundu.

OCHA, Myanmar askeri yönetiminin, uluslararası kuruluşların Mocha Kasırgası'nın etkilediği bölgelere insani yardım gönderebilmesi kararını feshettiğini 9 Haziran'da duyurmuştu.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nda en az 148 kişi ölmüş, 700 bin ev zarar görmüştü.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan, 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San SuuÇii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.