Myanmar'da askeri yönetim felaketzedelere yardımları engelliyor

Mocha Kasırgası nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Myanmar'da askeri yönetimin, felaket bölgelerine insani yardımlar dahil erişimi kesmesi hayatı daha da zorlaştırıyor.

Mocha Kasırgası nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Myanmar'da askeri yönetimin, felaket bölgelerine insani yardımlar dahil erişimi kesmesi hayatı daha da zorlaştırıyor.

BBC'nin haberine göre, 14 Mayıs'ta meydana gelen kasırga nedeniyle evleri yıkılan felaketzedeler muson yağmurlarının devam ettiği bölgede gıda ve yiyecek bulma sıkıntısı yaşıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre (HRW), askeri yönetim felaketzedelere yardımları engelleyerek "olağanüstü hava olayını insan yapımı bir felakete" dönüştürüyor.

Ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan "Partners Relief and Development" kuruluşu çalışanı Claire Gibbons, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ve felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Arakan eyaletine yardım ulaştırmaları konusunda Myanmar ordusunun "önemli engeller" koyduğunu ve askeri yönetimin, eyalet sakinlerinin insan haklarını görmezden geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) kasırgadan zarar gören binlerce evden sadece bir kısmının onarıldığını bildirmişti.

UNOCHA, 9 Haziran'da, Myanmar askeri yönetiminin, uluslararası organizasyonların Mocha Kasırgası'nın etkilediği bölgelere insani yardım yollaması kararını feshettiğini duyurmuştu.

Yardım kuruluşu mensuplarının seyahat izinleri askıya alınırken, askeri yönetim kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmamıştı.

Myanmar'da yönetim 2008'de 135 bin kişinin ölümüne neden olan Nargis Kasırgası sonrası da yardımları askıya almıştı.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nda en az 148 kişi ölmüş ve 700 bin ev zarar görmüştü.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan, 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle, ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San SuuÇii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.