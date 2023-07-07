Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grup saldırıda 15 sivilin öldüğü iddiasıyla suçlandı

Myanmar'da ordunun kontrolündeki yönetim, askeri darbe karşıtı silahlı Halk Savunma Güçlerini (PDF) gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 15 sivili öldürmekle suçladı, örgüt ise suçlamayı reddetti.

Myanmar'da yayın yapan yönetimin resmi gazetesi Myanma Alinn, PDF'nin, Sagaing bölgesinin güneyindeki Ngwe Twin köyüne 5 Temmuz'da yerel saatle 04.00'te havan topuyla saldırdığını öne sürdü.

Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ü keşiş 7 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Askeri darbeyi meşru görmeyerek kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), saldırı iddiasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

AP'nin ulaştığı, ismini vermek istemeyen PDF üyesi de köyde bulunan askeri darbe karşıtı sivilleri taciz eden ordu yanlısı milis kuvvetlerinin hedef alındığını söyledi.

Silahlı örgüt üyesi, "saldırıda ölenlerin tamamının ordu yanlısı milisler olduğunu" savunarak, "PDF'nin çatışmalar sırasında köydeki çocukları ve yaşlıları tahliye ettiğini, herhangi bir sivilin hayatını kaybetmediğini" öne sürdü.

Saldırıya dahil olduğu iddia edilen PDF'ye bağlı "Halkın Hizmetkarı Devrimi-Wetlet" isimli grup ise Facebook'ta yaptığı paylaşımda, 19 ordu mensubuyla bağlı milislerin öldürüldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını savundu.

Öte yandan AP'ye konuşan ve saldırıda 14 yaşındaki erkek kardeşini kaybettiğini söyleyen kişi, Budist manastırına sığınan 11 köylünün öldürüldüğünü öne sürerek, hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ordu yanlısı milisler ve aile üyeleri olduğunun söylendiğini iddia etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.