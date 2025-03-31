Myanmar'da 7,7 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 7 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

(ANKARA) - Myanmar'da cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yedi günlük ulusal yas ilan edildi.

Devlet televizyonu MRTV'ye göre, Myanmar'da cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ilan edilen yedi günlük ulusal yas nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

Myanmar'ın askeri darbeyle yönetimi ele geçiren cunta lideri General Min Aung Hlaing, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hlaig ve İbrahim depremin etkileri ile arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını ele aldı. Rusya, Hindistan, Çin, Tayland, BM ve BAE, depremin ardından ülkeye insani yardımların yanı sıra uzman arama-kurtarma ekipleri gönderdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 700'ü aşarken, 3 bin 400'den fazla kişi yaralandı ve 300'den fazla kişi halen kaybolmuş durumda.