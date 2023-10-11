Myanmar'da 2 Üst Düzey General Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Myanmar'da 2 üst düzey general, "vatana ihanet ve yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandıkları davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar Now sitesindeki habere göre, askeri yönetim, generaller Moe Myint Tun ve Yan Naung Soe'yi askeri mahkemece "vatana ihanet, rüşvet kabul etmek, yolsuzluk, yasa dışı döviz bulundurmak ve askeri disiplini ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Moe Myint Tun'un, askeri cunta lideri General Min Aung Hlaing'in en güvendiği generallerden biri olduğu ve öncesinde askeri hükümetin yatırım ve döviz denetlemesine ilişkin komitesine başkanlık ettiği belirtildi.

2021'de yapılan darbenin ardından oluşturulan 18 üyeli askeri Konseyin en kıdemli 5. üyesi Moe ile Yan, eylülde başkent Nepido'da hakkındaki suçlamalardan ötürü gözaltına alınmıştı.

Haklarındaki suçlamaların ardından Konseyden ihraç edilen 2 general de ordudan atılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.