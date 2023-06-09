Myanmar askeri yönetimi, Mocha Kasırgası'nın etkilediği bölgelere insani yardım yollamasını engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Myanmar askeri yönetiminin, uluslararası organizasyonların Mocha Kasırgası'nın etkilediği bölgelere insani yardım yollaması kararını feshettiğini bildirdi.

UNOCHA'nın yayımladığı rapora göre, Myanmar askeri yetkilileri, insani yardım kuruluşlarının seyahat izinlerini askıya aldı.

Muson yağmurları sezonuyla çakışan kararın "daha kötü bir zamanda yapılamayacağı" ifade edilen raporda, askeri yönetimin seyahat izinlerini neden kaldırdığı aktarılmadı.

???????Güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamak istemeyen insani yardım organizasyonu üyesi, Arakan eyalet yönetiminden aynı gün içerisinde ilk önce seyahat izni, sonra da fesih kararı mektubu aldıklarını belirtti.

Aralarında yazar Wai Hun Aung'un da bulunduğu 5 yardım kuruluşu üyesi, 23 Mayıs'ta kasırgadan etkilenen bölgelere yardım götürürken tutuklanmış, birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nda en az 148 kişi ölmüş ve 700 bin ev zarar görmüştü.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan, 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle, ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San SuuÇii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar'a 2008'de 135 bin kişinin öldüğü Nargis Kasırgası ardından da uluslararası insani yardım ve basın kabul edilmemişti.